Il Vicesindaco Magliani: “Verde, ok della Giunta al rifacimento della “rotonda” di Campo dell’Oro”

CIVITAVECCHIA – Un altro “pezzo” importante del quartiere di Campo dell’Oro sarà rigenerato nei prossimi mesi. La giunta Tedesco ha infatti approvato il progetto definitivo di riqualificazione della rotonda e del parco di via Toscana e viale De Gasperi.

Commenta il Vicesindaco Manuel Magliani: “L’area in oggetto è in stato di sostanziale abbandono da anni, pur rappresentando il nodo urbanistico del quartiere. Perciò abbiamo deciso di investire in progettualità, mettendo a punto una nuova visione per la fruizione del parco, più in linea con le esigenze di un’area popolata come Campo dell’Oro. Nuove alberature si fonderanno quindi con le specie esistenti, sarà realizzato un campo da basket polifunzionale recintato da mettere a disposizione della vicina scuola e sorgerà anche un parco giochi per bambini di varie età. Un impegno importante anche dal punto di vista dell’investimento: il progetto prevede uno stanziamento di 300mila euro. Si tratta di una nuova tappa di quel percorso di riqualificazione delle periferie che abbiamo messo in campo e che stiamo portando avanti, dalla progettualità al cantiere”.