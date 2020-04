Il Trittico: “Scaricare il carbone in porto? Proposta inammissibile”

CIVITAVECCHIA – Dall’associazione “Il Trittico” riceviamo e pubblichiamo:

“Una proposta inaccettabile quella di far passare all’interno del porto una parte del traffico di carbone diretto alla centrale termoelettrica di TVN, seppure in via transitoria e per ovviare alla forte crisi economica e occupazionale determinatasi nello scalo e acuita dal dissesto globale procurato dalla pandemia.

Siamo convinti che in un tempo di evidente collasso ambientale, che induce finalmente la comunità locale a mobilitarsi per l’insediamento in città di nuove attività imprenditoriali ecocompatibili e di sicura resa lavorativa, non sia ammissibile che si possa solo pensare di riesumare una scelta così impattante come la movimentazione del carbone in seno allo scalo che in epoche passate era magari obbligata, inevitabile per una serie di motivi legati a quello che era l’assetto dell’economia.

Si consideri infatti che sinora il trasporto del carbone all’impianto termico avviene attraverso lo specifico molo apprestato dall’Enel dove la navi scaricano il prodotto, che viene convogliato a ciclo chiuso ai carbonili senza che vi sia dispersione di polveri. E quindi l’inquinamento origina dalla combustione di un simile prodotto, non anche dal suo trasporto.

In base alla proposta in questione, invece, parte delle navi carboniere dovrebbero fare ingresso nel porto stesso, scaricare sulle banchine tonnellate di combustibile che andrebbe poi caricato sui camion e da qui scaricato in centrale. L’impatto ambientale di operazioni del genere sarebbe forte e incontenibile, sia nel bacino portuale che in città, oltre che dannoso per la salute degli stessi lavoratori del porto. Vi si aggiungerebbe l’ingorgo prodotto ogni giorno dall’ininterrotto andirivieni di mezzi pesanti lungo le rete stradale.

Questa netta opposizione proviene da persone che al tema del potenziamento del tessuto economico della città e del porto hanno dedicato – disinteressatamente – tante e tante attenzioni, offrendo con una serie di comunicati valutazioni, suggerimenti e occasioni di riflessione. Favorendo ogni istanza di autentica e fattiva collaborazione tra città e porto. Affrontando quindi in termini concreti e realizzabili il problema di abbattere l’insostenibile tasso di disoccupazione cittadino. Figuriamoci quindi se non comprendiamo la drammaticità, sia sul piano dell’imprenditoria che dell’occupazione, di una situazione che abbiamo cercato in ogni modo di scongiurare. Situazione a cui però non si può porre rimedio aggravando problemi per risolvere problemi, ma facendo finalmente decollare Civitavecchia verso un vero equilibrato sviluppo, con scelte più attuali ed appropriate”.

Associazione “Il Trittico”