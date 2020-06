Il Trittico: “Crisi: si passi alla pianificazione della ripresa”

CIVITAVECCHIA – Dall’associazione “Il Trittico” riceviamo e pubblichiamo:

“I non addetti ai lavori e i tanti cittadini che non hanno dimestichezza con la politica continuano a ricavare dal dibattito pubblico locale soltanto notizie parziali, contraddittorie e confuse, che non rispecchiano il senso degli avvenimenti, e neppure spiegano i motivi del susseguirsi di così tanti ritardi, inefficienze, ruberie, spartizioni, scandali, opacità, crisi a catena dell’attività pubblica, privata ed economica. Quando invece proprio dal dibattito pubblico, da sempre considerato un privilegio della democrazia, dovrebbe scaturire la conoscenza della natura delle questioni e degli interessi in gioco, dei motivi della cronica instabilità che induce le giunte locali all’ordinaria amministrazione e le imprese a ripiegare sul breve termine.

Insomma, stante la premessa, riteniamo sia ormai convinzione diffusa che non si possa imputare unicamente all’emergenza sanitaria lo sfaldarsi dell’economia locale ma anche ai vizi del sistema, alla carenza di una visione d’assieme, alla sterilità di tante iniziative che vengono avviate in ordine sparso dagli esponenti delle forze politiche sociali ed economiche cittadine. E sembra sempre più rafforzarsi l’opinione che gli stessi, per fronteggiare efficacemente questa crisi dalle dimensioni davvero enormi, debbano decidersi a stringere rapporti più stretti e a sottoporre a una severa autocritica le proprie certezze, ripensare i rispettivi comportamenti, convergere su un nuovo approccio alle loro attività, infine – e sembra questo l’aspetto decisivo della questione – conferire un reale coordinamento alla auspicata ripresa economica complessiva della città e del porto. Giustamente i civitavecchiesi si attendono di essere informati dell’avvio di iniziative economiche ampiamente condivise e ben strutturate che servano a far superare alla città le attuali gravi difficoltà.

A Civitavecchia, non basta il ritorno alla normalità pre Covid ma occorre realizzare un totale rinnovamento del modo di prendersi cura degli interessi comuni. E’ da ricostruire il rapporto di fiducia che deve esserci tra i responsabili della gestione pubblica e privata e la cittadinanza, oltre a quello tra le forze politiche di maggioranza e quelle di opposizione. Se possibile, risolvendolo a un livello superiore, nel quale si riconosca con i fatti che in un sistema rappresentativo ogni ruolo che viene svolto è a suo modo utile e addirittura indispensabile a sé e agli altri”.

Associazione “Il Trittico”