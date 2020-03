Il Tavolo della solidarietà interviene con materiale sanitario

CIVITAVECCHIA – Nuova azione del Tavolo della solidarietà che in sintonia con il Comune di Civitavecchia sta portando avanti delle azioni coordinate con il direttore generale Quintavalle per rispondere alle esigenze specifiche dell’azienda sanitaria.

La prima azione è stata diretta al reperimento e la donazione di tute che servono agli operatori sanitari per lavorare in tutta sicurezza. Si è pensato anche all’acquisto di cinquemila guanti usa e getta, già consegnati al nosocomio locale. Tra poco verranno consegnati anche attrezzature tecniche per la copertura degli occhi. A breve verranno inoltre consegnate le mascherine richieste e già ordinate.

La Fondazione in questo momento di difficoltà insieme al tavolo della solidarietà sta pensando anche alle famiglie in difficoltà. “Abbiamo attivato un servizio tramite la Protezione Civile (numero operativo 076619422), la Croce Rossa e in collaborazione con i servizi sociali – afferma la Presidente Gabriella Sarracco – Attraverso l’acquisto di alcune tessere pre-pagate, persone in difficoltà, con l’avallo servizi sociali, potranno acquistare generi di prima necessità. Stiamo contattando inoltre i comuni di nostra pertinenza per cercare di dare risposte rapide. Daremo nei prossimi giorni informazione di tutti coloro, e sono tantissimi, che stanno facendo solidarietà tramite il tavolo interistituzionale ma adesso è il momento di intervenire rapidamente secondo i dettami delle istituzioni interessate. La Fondazione Cariciv e il tavolo della solidarietà sono sempre attivi. Ricordo che per fare altre donazioni si possono fare con un bonifico al conto corrente Iban: IT79 B0100 53904 0000 0000 01849 intestato a Fondazione Cariciv con causale “Emergenza Coronavirus Civitavecchia”.