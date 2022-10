Il Sindaco Tedesco su Norma Cossetto: “Ricordare per evitare di nuovo quegli orrori”

CIVITAVECCHIA – Domani, mercoledì 5 ottobre 2022, alle ore 10, si terrà la manifestazione “Una rosa per Norma”, organizzata dal Comitato 10 Febbraio Civitavecchia al Parco martiri delle Foibe in ricordo della studentessa universitaria Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al merito civile, trucidata e infoibata nel 1943 in Istria dai partigiani titini.

«Quest’anno la manifestazione ha per slogan “Una scelta d’amore”, ed è questo che dobbiamo onorare» ha dichiarato il sindaco, «l’esempio di coraggio e amore di una ragazza che accettò il martirio per la scelta di rimanere italiana. In un periodo oscuro come quello che stiamo vivendo, con una guerra che infuria nel cuore dell’Europa, ricordare rappresenta non solo una giusta devozione ma anche un monito perché quegli errori e quegli orrori non tornino a ripetersi».