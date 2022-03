Il Sindaco Tedesco: “Si dia attenzione alle ragioni degli autotrasportatori”

CIVITAVECCHIA – “L’Amministrazione comunale sta seguendo con attenzione le proteste in atto sul territorio per il caro carburante. È chiaro che un Comune non può in alcun modo incidere su questa particolare contingenza, ma attraverso i rispettivi referenti politici abbiamo avviato un’azione verso il governo affinché le giuste rimostranze delle categorie più colpite possano avere una risposta concreta. Restiamo comunque a disposizione degli autotrasportatori, che abbiamo incontrato anche recentemente, per ogni tipo di iniziativa che serva a manifestare anche concretamente il nostro sostegno alla loro protesta”. Così il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.