Il sindaco Tedesco: “Mense scolastiche? Nessun caos”

CIVITAVECCHIA – “Verifiche in atto e massima attenzione per quanto riguarda le mense scolastiche in città. Sono state effettuate delle videoconferenze, a cui ho partecipato personalmente con la dirigente Brullini, con tutti i dirigenti scolastici, i quali non hanno allo stato rilevato problemi, segnalazioni o criticità diverse da quelle già risolte dagli Uffici in precedenza. Ho anche interloquito con uno dei rappresentanti del Comitato mensa, comitato che siamo pronti a convocare a breve. Gli uffici si erano infine fatti carico di una segnalazione di una rappresentante di classe, giunta prima a voce e poi via email, in merito ad un solo plesso scolastico”. Questo quanto dichiara il Sindaco, Ernesto Tedesco in risposta alle critiche avanzate dal Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle.

“Ascolto e riscontro restano quindi i fari della nostra azione amministrativa, a maggior ragione nel settore istruzione. Al riguardo, ho letto comunicazioni allarmanti (peraltro con congiuntivi agghiaccianti) anche sui social network: ebbene, i cittadini possono tranquillizzarsi, nessun caos nelle mense e nessuna questione che non si stia monitorando, come ho ribadito anche al Consiglio comunale”, conclude il Sindaco.