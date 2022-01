Il Sindaco Tedesco in Campidoglio alla camera ardente di David Sassoli

CIVITAVECCHIA – Oggi una delegazione dei sindaci del territorio, su invito dell’Anci Lazio, si sono recati in Campidoglio per rendere omaggio alla salma del presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Con loro il Primo cittadino di Civitavecchia: «Sono stato alla camera ardente per portare il cordoglio di tutta la nostra città» ha dichiarato il sindaco Ernesto Tedesco, «è stato un momento emozionante che, nonostante la tristezza, ha dimostrato come la politica può e deve unire le persone. Sassoli era riuscito a portare nel suo incarico un’eleganza e un sorriso inconsueti in quegli ambienti, e meritava un omaggio come quello di oggi».