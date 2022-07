Il Sindaco Tedesco: “Gesto eroico ed esemplare, grazie Stefano”

CIVITAVECCHIA – “È stato un vero onore per me ricevere oggi Stefano Ferri. Accompagnato dal mio delegato alle Politiche giovanili Michelangelo Podda, questo eroico ragazzo ha attirato su di sé le ire di una persona che minacciava di sfogare la sua violenza su un gruppo di minorenni. Era doveroso ringraziarlo del suo comportamento esemplare , a nome di tutta la città. Stefano e l’altra persona che è intervenuta, sempre senza usare violenza se non per bloccare l’aggressore, meritano di essere riconosciuti come cittadini modello. Grazie!”. Così il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, sulla sua pagina Facebook.