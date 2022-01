Il Sindaco Tedesco dà in benvenuto al neo dirigente del Commissariato, Luigi Pipitone

CIVITAVECCHIA – Con il cambio al vertice del Commissariato di Polizia di Civitavecchia, il sindaco Ernesto Tedesco ha voluto dare il benvenuto al nuovo dirigente, Luigi Pipitone: «Facciamo i migliori auguri di buon lavoro al dott. Pipitone, che porterà nel nuovo incarico a Civitavecchia l’esperienza dimostrata in un’altra città portuale qual è Livorno» ha dichiarato il sindaco Tedesco, «e al contempo salutiamo il dott. Paolo Guiso, ringraziandolo per come ha accompagnato la nostra città in questi due anni difficili segnati dalla pandemia, e gli auguriamo il meglio per il nuovo impegnativo incarico».