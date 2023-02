Il Sindaco Tedesco: “Congratulazioni ai neo consiglieri e soprattutto buon lavoro al presidente Rocca”

CIVITAVECCHIA – “Voglio complimentarmi con Emanuela Mari, Marietta Tidei e Enzo D’Antò. Al di là della scaramanzia, e in attesa dei risultati definitivi, possiamo infatti dire che Civitavecchia avrà in loro tre i suoi rappresentanti in Consiglio regionale, tra l’altro portatori di diverse sensibilità politiche. Allo stesso modo, ho inviato un messaggio di congratulazioni a Francesco Rocca, augurandogli buon lavoro. Lo aspetta un compito difficile, ma Civitavecchia sarà al suo fianco e – ne sono certo – lui sarà al nostro”. Lo dichiara il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.