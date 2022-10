Il Sindaco Tedesco: “Buon lavoro, Governo Meloni”

CIVITAVECCHIA – “Il governo Meloni, il primo in Italia finalmente guidato da una donna, è stato varato questa mattina e tutti gli italiani di buon senso lo accompagnano con fiducia e speranza. Altrettanto fa l’Amministrazione comunale di Civitavecchia, consapevole della estrema delicatezza del momento politico. Alcuni giorni fa ho partecipato ad una riunione del direttivo dell’associazione nazionale dei Comuni italiani, durante la quale è emerso chiaramente quale fosse l’auspicio da parte dei numerosi colleghi sindaci intervenuti: un governo presto operativo su tutti i dossier sul tavolo, in particolare crisi energetica, sostegno ai servizi pubblici e attenzione ai fondi del PNRR. L’auspicio è stato accolto e in tempi relativamente brevi sappiamo quali sono i nostri interlocutori alla guida dei ministeri. Alcuni di essi sono già al lavoro e conoscono bene questa città, mi riferisco in particolare al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, al ministro degli Esteri Antonio Tajani; con altri ci rapporteremo al più presto, perché l’interesse nazionale citato dal giuramento di questa mattina corrisponde sempre anche con l’apporto che il nostro territorio può dare in termini di sviluppo, sicurezza e competenze. Buon lavoro al presidente del consiglio Giorgia Meloni e a tutto il Governo!”. Così il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.