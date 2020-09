Il sindaco Tedesco ai dirigenti scolastici: “Operativi da lunedì”

CIVITAVECCHIA – Una ricognizione precisa dello stato dell’arte a quattro giorni dall’apertura delle scuole. Questo ciò che il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha richiesto nella lettera inviata questa mattina ai dirigenti scolastici dei quattro istituti comprensivi comunali e ai presidi degli istituti di istruzione secondaria presenti sul territorio del Comune. Una ulteriore azione, dopo i sopralluoghi dei giorni scorsi nei plessi di diretta competenza, che va a coinvolgere anche le scuole superiori.

Come si legge nella missiva, “In vista dell’avvio delle attività didattiche, previsto per il prossimo 14 settembre, rilevo che non risulta pervenuta all’Amministrazione alcuna comunicazione da parte vostra concernente eventuali gravi difficoltà, tali da richiedere un differimento dell’apertura e giustificare l’eventuale emissione di provvedimenti ordinatori. Devo presumere quindi che sussistano le condizioni per mantenere valida ed operativa la data del 14 settembre. In caso contrario confido di ricevere da parte vostra una tempestiva e circostanziata comunicazione, la quale consenta all’Amministrazione e agli uffici ogni opportuna valutazione circa le iniziative che eventualmente dovremo assumere”.