Il Sindaco riceve il sen. Gasparri: “Disponibilità al Mise per un tavolo su Civitavecchia”

CIVITAVECCHIA – Il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha ricevuto questa mattina la visita a Palazzo del Pincio di Maurizio Gasparri. Il senatore, in veste di responsabile enti locali di Forza Italia e di parlamentare del Lazio, è giunto accompagnato dal coordinatore provinciale Alessandro Battilocchio e dal coordinatore comunale Roberto d’Ottavio, per incontrare il primo cittadino e una delegazione di amministratori di Forza Italia e della maggioranza: oltre al primo cittadino erano presenti la presidente del consiglio comunale Emanuela Mari, gli Assessori Cinzia Napoli e Sandro De Paolis, i consiglieri Massimo Boschini, Matteo Iacomelli, Roberta Morbidelli.

Numerosi i temi affrontati durante il colloquio. Commenta il Sindaco: “Il senatore Gasparri si è rivelato informato dei principali dossier sul tavolo, dalla situazione di stallo del crocierismo legata alla pandemia al futuro del polo energetico, con particolare riguardo al grido d’allarme che giunge dalle imprese e ai nostri programmi di fare di Civitavecchia la città-pilota a livello nazionale per lo sviluppo delle rinnovabili. Gasparri si è dimostrato persona squisita, mettendosi a disposizione sia da dirigente di partito che da parlamentare del Lazio. È importante che questo territorio torni a dotarsi di un sistema di relazioni importanti, per farlo uscire dall’isolamento in cui è caduto nel corso degli anni. Come amministratori abbiamo il dovere di creare le condizioni affinché al nostro tessuto economico sia consentito di cogliere appieno le opportunità della ripartenza e sono convinto che le indicazioni giunte dal senatore Gasparri si potranno rivelare utili, a partire da un primo obiettivo: cioè la proposta di indire un tavolo presso il ministero dello Sviluppo economico, attraverso il sottosegretario Gilberto Pichetto Fratin, cui invitare anche la Regione Lazio e tutti gli altri interlocutori interessati. Ringrazio perciò lui e i vertici locali di Forza Italia di questa preziosa occasione di confronto”, conclude Tedesco.