Il Sindaco incontra l’ambasciatore di Taipei: “Opportunità economiche e culturali per il territorio”

CIVITAVECCHIA – Il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha incontrato questa mattina l’Ambasciatore di Taipei in Italia, Andrea Sing-Ying Lee, presso l’ufficio di rappresentanza di Roma.

Spiega il primo cittadino: “Mi ero ripromesso di restituire la visita all’Ambasciatore, persona squisita, che abbiamo avuto ospite nella nostra città in occasione di un evento culturale legato al Giappone, ed appena ho avuto l’opportunità mi sono recato con piacere da lui. Taiwan è un traino dell’economia mondiale, di fondamentale importanza. Ma Taiwan è anche scrigno di una cultura raffinata e tutta da scoprire. Non solo, però: alto è l’interesse che la realtà di Civitavecchia ha destato nell’Ambasciatore Sing-Ying Lee e nel suo staff, fin dalla visita avvenuta nell’ottobre scorso. Abbiamo quindi convenuto sulla necessità di stringere un legame tra la città e la repubblica cinese attraverso una serie di iniziative che metteremo a punto nei prossimi mesi, sia con eventi culturali ed artistici che con incontri operativi con l’autorità di sistema portuale, l’imprenditoria e tutti gli attori economici del territorio. Siamo convinti che sia una straordinaria occasione per la crescita della nostra città e per restituirle quel profilo internazionale che negli anni aveva un po’ perduto”, conclude il Sindaco.