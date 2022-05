Il sindaco e l’assessore Picca hanno incontrato gli operatori del Centro cottura chiuso

CIVITAVECCHIA – Il Sindaco Ernesto Tedesco e l’Assessore all’Istruzione Monica Picca hanno ricevuto nel pomeriggio di oggi una delegazione di operatori del Centro Cottura di Civitavecchia. Il servizio, come noto, in questi giorni attraversa una situazione di emergenza che dovrebbe comunque risolversi nelle prossime ore.

Tornando all’incontro, nell’occasione, sono state esposte delle problematiche di cui l’Amministrazione era a conoscenza. Come riferisce una nota di Palazzo del Pincio, “il Sindaco e l’Assessore hanno espresso agli operatori nel loro insieme l’apprezzamento per la professionalità che hanno sempre dimostrato nel servizio di refezione, a maggior ragione in questa particolare fase nella quale si sono messi a disposizione nonostante il Centro Cottura di Civitavecchia non possa funzionare. Il Sindaco li ha pertanto ringraziati personalmente”.