Il Presidente di AdSP Musolino all’assemblea ESPO 2022 di Valencia

CIVITAVECCHIA – Il presidente dell’Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino ha partecipato alla Conferenza ESPO 2022 che si è conclusa oggi a Valencia.

“Il tema di questa 18a edizione della Conferenza dell’European Sea Ports Organisation – commenta Musolino – è “Empowering Europe’s ports”. I porti europei non operano più in un ambiente sociale, commerciale e geopolitico sicuro e stabile come è stato negli ultimi decenni. La crisi sanitaria globale che abbiamo attraversato negli ultimi due anni e la guerra in Ucraina che stiamo vivendo in questo momento richiedono che i porti siano agili e resilienti, per affrontare le sfide della transizione ecologica, che deve essere oltre che ambientalmente, anche socialmente ed economicamente sostenibile. Allo stesso tempo, è risultato evidente come l’Europa e quindi l’Italia debbano porsi il problema di una autonomia strategica e di una politica energetica radicalmente differenti. Non solo, ma le instabilità geopolitiche e le tensioni lungo le catene logistiche ci dimostrano come sia ineliminabile un ripensamento delle stesse, in senso “dualistico”, globale e regionale al tempo stesso, per limitare le difficoltà dovute alla dipendenza rispetto a un singolo Paese, rappresentato in questo momento dalla Cina. Sono temi di grande importanza che faranno sentire i loro effetti anche sulla nostra realtà, che deve farsi trovare pronta dal punto di vista pianificatorio e infrastrutturale per minimizzare i rischi e cogliere appieno le opportunità derivanti dai significativi cambiamenti strategici in atto”.