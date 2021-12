Il Porto di Civitavecchia entra nella rete Core europea

CIVITAVECCHIA – Il Porto di Civitavecchia entrerà nella rete Core europea Ten-T. La notizia, attesa con speranza da tempo, è arrivata ufficialmente oggi, registrando la soddisfazione del mondo politico cittadino.

In primis il Sindaco Ernesto Tedesco, che ha così commentato: “Questa è una vittoria di tutto il territorio, che ha saputo fare rete e combattere per ottenere un riconoscimento che gli restituisce centralità a livello euro mediterraneo. Un ringraziamento al presidente Pino Musolino il cui caparbio impegno è stato premiato. Ora dovremo continuare per far sì che a tale riconoscimento seguano veloci e adeguati interventi infrastrutturali, per recuperare tutto il terreno perso finora”.

Soddisfatta anche la Lega, per voce del coordinatore Antonio Giammusso: “Accogliamo con viva soddisfazione la proposta di inserimento di Civitavecchia nella rete Core europea. Grazie a questo importantissimo risultato si apriranno notevoli opportunità per il porto e per tutto il territorio, grazie alla possibilità di accedere ad una notevole mole di finanziamenti europei finora preclusi. La partita per l’inserimento di Civitavecchia era uno degli obiettivi del Presidente Musolino sin dall’inizio del suo mandato e gli va dato di aver saputo portare a casa il risultato brillantemente. Il paziente lavoro dello staff dell’Autorità Portuale, avviato già dal Presidente Monti nel 2013, ha finalmente pagato. Da domani inizia finalmente una nuova era per il porto di Civitavecchia”.

Per il Partito Democratico “l’ingresso del nostro scalo marittimo nella rete europea dei porti Core cambia lo scenario e ci consente di conquistare una posizione di rilievo. Non si tratta di una mera collocazione di prestigio ma di un concreto riconoscimento del ruolo che il nostro porto assume. Ciò consentirà di accedere a risorse economiche europee, che potranno essere investite per migliorare e potenziare le capacità attrattive e di ospitalità per nuovi traffici. L’inserimento nella rete favorirà indiscutibilmente anche il procedere più rapido della definizione delle infrastrutture anche viarie di servizio e sostegno alle attività portuali. Per concludere si apre una fase che potrà aiutare il concreto sviluppo della nostra area territoriale. Il Partito Democratico continuerà la sua battaglia, attraverso le proprie rappresentanze politiche ed istituzionali affinché vada avanti un processo di riqualificazione e sviluppo che dia risposte significative ad un territorio che soffre alti tassi di disoccupazione”.