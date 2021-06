Il Polo Democratico esulta per il contributo regionale per la pista ciclabile

CIVITAVECCHIA – Dal Coordinatore de “Il Polo Democratico -Lista Tedesco”, Mirko Cerrone, riceviamo e pubblichiamo:

“Il Polo Democratico lista Tedesco manifesta la sua soddisfazione per il contributo di tre milioni e 326 mila euro ottenuto dall’amministrazione comunale di Civitavecchia.

Tale finanziamento, ricevuto dalla Regione Lazio in partnership con il comune di Santa Marinella, permetterà la realizzazione di una pista ciclabile che dal porto di Civitavecchia raggiungerà il Castello di Santa Severa.

Unico tra i 14 progetti finanziati ad essere stato presentato congiuntamente da due amministrazioni, dimostra ancora una volta la lungimiranza politica e la fattiva intraprendenza del Sindaco Tedesco e della sua maggioranza.

Alfieri instancabili del progetto, curato dall’architetto Enza Evangelista e seguito (nella parte tecnica, per il Comune di Civitavecchia) dal dirigente Giulio Iorio, sono stati il capogruppo consiliare Mirko Mecozzi, la consigliera Barbara La Rosa ed il vice Sindaco Manuel Magliani.

Questo è il primo di una serie di interventi che il nostro gruppo intende proporre, progettare e realizzare al fine di trasformare definitivamente il volto della nostra città. Un polo turistico attrattivo, ricettivo e moderno.

Risultati così importanti si ottengono con il lavoro, la capacità organizzativa e la disponibilità all’ascolto. Sarebbe stato stupido ed inutile arroccarsi su posizioni sterili e campanilistiche.

L’amministrazione ha deciso di investire le sue energie su un progetto che trascende considerazioni e interessi legati al singolo comune, convinta che l’intervento, con la riqualificazione dei luoghi attraversati, valorizzerà l’intero litorale”.

Mirko Cerrone – Coordinatore de “Il Polo Democratico -Lista Tedesco”