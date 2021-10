Il Pincio si tinge di rosa per la prevenzione del tumore al seno

CIVITAVECCHIA – Il Pincio si tingerà di rosa la notte tra sabato e domenica per la prevenzione al tumore al seno. L’Associazione A.n.d.o.s. ODV di Civitavecchia e Santa Marinella nei giorni scorsi ha infatti chiesto alla presidente del Consiglio comunale Emanuela Mari la possibilità di illuminare di rosa il Palazzo Comunale del Pincio in occasione del mese della prevenzione al tumore al seno.

L’azione è finalizzata alla sensibilizzazione della popolazione su questa patologia molto diffusa. La Presidente Mari ha subito accettato l’invito e si è adoperata per l’azione di sensibilizzazione: «Non potevo che essere al fianco di questa associazione per un motivo cosi valido. Ho sempre partecipato e sempre parteciperò ad eventi come questo. Purtroppo le maglie rosa delle donne colpite nel corso degli anni sono sempre in aumento. Occorre quanto prima contrastare questo fenomeno con una valida prevenzione, la cura migliore a questo male».

Sempre per questa ragione domenica ci sarà una passeggiata in rosa presso le vie del centro cittadino dove tutta la popolazione è stata invitata a partecipare.