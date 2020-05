Il PD: “Vergognoso quanto sta accadendo a Palazzo del Pincio”

CIVITAVECCHIA – “Quanto sta accadendo a Palazzo del Pincio è vergognoso, un insulto alla nostra città, soprattutto ai cittadini ed alle categorie più provate dalla crisi”.

A parlare è il Partito Democratico che commenta così le voci circa il durissimo scontro all’interno della maggioranza che si sarebbe consumato ieri al Comune, con tanto di possibili dimissioni che avrebbe ventilato il sindaco Ernesto Tedesco.

“Il Partito Democratico – si legge in una nota del PD – consapevole dei tumulti della maggioranza, finora ha osservato in composto e responsabile silenzio, limitandosi a cercare di contribuire con proposte operative finalizzate ad aiutare la città per superare questo momento drammatico. Le risposte della Giunta Tedesco si sono concretizzate in insulti superficiali, maturati da un antagonismo assolutamente fuori luogo e dunque senza alcun approfondimento sui temi sollevati. A fronte degli appelli inascoltati giunti non solo dal PD, ma anche da tantissimi ambienti di una città in evidente difficoltà, il Sindaco Tedesco passa il suo tempo nell’asilo di una maggioranza litigiosa che preferisce ancora oggi la logica spartitoria alla logica di governo responsabile. Si ponga immediatamente fine a questo spettacolo penoso, si apra da subito una fase per affrontare questa crisi e per la quale questa Giunta è già in grave e colpevole ritardo. Sul campo del lavoro e dell’amministrazione troverete ancora il PD, pronto a fare la propria parte per Civitavecchia”.