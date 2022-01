Il PD: “Troppa approssimazione dell’Amministrazione Tedesco nelle pratiche concorsuali”

CIVITAVECCHIA – Resta alta la tensione tra maggioranza e opposizione dopo l‘indagine giudiziaria che ha scosso nelle scorse settimane Palazzo del Pincio.

Il Partito Democratico sottolinea di “non voler interferire, esprimendo fiducia che le questioni verranno chiarite”. “Gli organi inquirenti – commenta il segretario Piero Alessi – certamente faranno quanto di competenza con il necessario scrupolo. Se verranno accertate responsabilità queste dovranno essere, come giusto, perseguite”.

Ma il PD punta il dito sulla gestione delle nuove assunzioni, dato che, evidenzia Alessi, “risulta invece di tutta evidenza, in particolare per quanto riguarda le partiche concorsuali, una approssimazione che può avere ricadute gravi sulle legittime attese dei tanti giovani che hanno partecipato e aspirano ad un posto di lavoro”. “Anche in ciò – prosegue – si manifestano, una volta di più, le deficienze di una Amministrazione che non pone evidentemente al centro gli interessi dei cittadini. La nostra critica all’Amministrazione Tedesco, dunque, si conferma, anche alla luce dei fatti richiamati, particolarmente severa. Il Partito Democratico che pone al centro, come questione essenziale della propria azione, il tema dell’etica pubblica e della trasparenza, rimprovera con forza questa Amministrazione per il suo sostanziale immobilismo, la sua incapacità gestionale, il crescente degrado urbano, la sofferenza economica e l’assenza di progettazione e visione”.