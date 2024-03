Il PD stigmatizza il comportamento della Giunta Rocca sul bando per l’anniversario dell’omicidio di Matteotti

CIVITAVECCHIA – “È stato, per insipienza amministrativa e gravi responsabilità della Regione Lazio, annullato il bando per il finanziamento di iniziative, a carattere regionale, volte a ricordare il centesimo anniversario dell’omicidio di Giacomo Matteotti, che segna la svolta del fascismo verso il regime feroce e autoritario che si conosce.

Il Circolo del PD di Civitavecchia stigmatizza il comportamento della Giunta Rocca che dimostra ulteriormente, tra le altre cose, la sciatteria della sua azione politica ed istituzionale.

Si segnala che la questione era stata segnalata, da tempo, in relazione alle anomalie che erano di tutta evidenza nell’iter che si stava seguendo, dalla nostra consigliera regionale Michela Califano.

A questo proposito si è presentata in Regione una interrogazione che si è unita alle numerose prese di posizione che, sulla questione, sono intervenute da parte di altre forze politiche del centro-sinistra.

Questo episodio, che sarebbe riduttivo derubricare a mero errore di carattere burocratico, mostra, qualora ve ne fosse la necessità, un atteggiamento di aperta sottovalutazione politica e culturale, verso un periodo storico caratterizzato dalla trascorsa dittatura fascista, nei confronti della quale certa destra fatica a prendere le distanze in maniera netta e senza equivoci”

Il Partito Democratico di Civitavecchia