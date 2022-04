Il PD: “Soddisfazione per l’ingresso di Rita Stella nella segreteria provinciale”

CIVITAVECCHIA – Il Partito Democratico di Civitavecchia esprime soddisfazione per l’ingresso di Paola Rita Stella nella Segreteria del PD della Provincia di Roma.

“E’ largamente conosciuto ed apprezzato il suo impegno politico e sociale – commenta il segretario cittadino Piero Alessi – Consigliere comunale, ass.re politiche sociali nella Giunta Tidei, vice-sindaco nella Giunta Saladini, ass.re provinciale alla scuola nella Giunta Zingaretti e oggi vice presidente dell’ANDOS. Sono stati dunque molti gli incarichi di prestigio che ha rivestito nei quali ha potuto e saputo esprimere le sue doti e la sua passione civile. Siamo certi che saprà mettere a frutto, anche in questa nuova tappa del suo percorso, l’esperienza maturata e le sue caratteristiche umane. Vogliamo registrare anche con soddisfazione che l’incarico al quale P.R. Stella è chiamata rappresenta un motivo di orgoglio per lei ma, senza dubbio, anche un esplicito riconoscimento per il lavoro del nostro Circolo del PD sul territorio. Vogliamo fare infine i nostri migliori auguri a P.R. Stella per un proficuo lavoro a vantaggio del Partito democratico, dei suoi iscritti e dei valori nei quali crediamo e per i quali ci battiamo”.