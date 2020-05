Il PD soddisfatto per i 6 milioni ai Porti in difficoltà

CIVITAVECCHIA – “Riteniamo importante l’istituzione di un fondo ad hoc di 6 milioni di euro per le Autorità Portuali in difficoltà. Un risultato che, seppur non ancora sufficiente, è frutto di un’interlocuzione che dura da giorni tra il PD di Civitavecchia ed i livelli superiori del Partito”. Lo dichiara in una nota il Partito Democratico, che ringrazia il Sottosegretario Margiotta, il Senatore Astorre, l’On Mancini e l’On Serracchiani, il responsabile del settore Porti del PD nazionale Simiani ed il responsabile del forum trasporti del PD regionale Lamparelli, oltre ai consiglieri regionali Califano, De Paolis, Mattia, Minnucci e Patanè.

“L’ascolto del territorio – si legge nella nota del PD – in questa fase, è stato solo un primo passo che sarà vanificato se, in sede di lavoro parlamentare, non sarà più che ampliata la somma messa a disposizione dal Governo. Dobbiamo fare e faremo di più. Il PD di Civitavecchia si è già messo al lavoro per riprendere la trattativa e presentare delle modifiche, all’attenzione dei membri del Governo, del Parlamento, della Regione e dei livelli superiori del Partito, da trasformare in emendamenti per la conversione in legge del Decreto”.