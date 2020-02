Il Pd plaude alla proposta di Grasso sugli steward

CIVITAVECCHIA – Dal Partito Democratico di Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Tra talpe, assessori che nelle conferenze dei servizi non sanno cosa dire e cosa approvano, documenti che spariscono e balletti di consiglieri vari, finalmente a qualcuno torna in mente di ricordarsi di amministrare la città.

Apprezziamo il pur tardivo tentativo del Vice Sindaco Grasso, da cui speriamo prenda esempio il Sindaco, di tirare fuori qualche idea per Civitavecchia, al quale vorremmo proporre di elaborare meglio la sua proposta degli Steward.

In un contesto in cui sono state emesse ordinanze ingiuste contro gli esercenti commerciali, in cui è stato portato avanti il progetto dell’outlet a Fiumaretta che sarà pieno di negozi, nonostante le promesse in campagna elettorale di non farlo anche dallo stesso Grasso, crediamo sia il momento che questa Amministrazione al posto di osteggiare il commercio ed i commercianti nostrani, si spenda per migliorare le condizioni del loro lavoro a cui è peraltro legato lo sviluppo della nostra città, considerando che moltissimi esercizi commerciali hanno chiuso e stanno chiudendo.

Ragioniamo su quella che potrebbe essere una proposta, ma che al posto di gravare sulle spalle dei commercianti potrebbe essere elaborata con un investimento da parte del Comune. Anzi, visto che il Comune dovrebbe avere introiti pari a 12 milioni di euro grazie all’investimento dell’Outlet, che di fatto taglierà le gambe al commercio civitavecchiese, chiediamo che un terzo di quegli introiti venga investito per rilanciare lo sviluppo commerciale di Civitavecchia, da cui attingere anche per mettere in pratica l’dea del Vice Sindaco”.

Partito Democratico Civitavecchia