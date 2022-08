Il PD: “Nella prossima legge di bilancio la soluzione della Regione per gli usi civici”

CIVITAVECCHIA – Soluzione finalmente in arrivo sugli usi civici? Potrebbe essere davvero così stando alle dichiarazioni del Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, nel corso della Festa de l’Unità svoltasi la scorsa settimana a Civitavecchia.

“Per dirla in termini semplici – spiega in una nota il Gruppo consiliare del Partito Democratico – è noto che a regolare la materia vi è la così detta ‘perizia Monaci’ che ha individuato i terreni che, nella nostra città, sono gravati da uso civico, con le conseguenze che questo comporta per rivendicare un pieno diritto di proprietà delle abitazioni. A questo proposito, verrà inserita nel Collegato alla prossima legge di Bilancio della Regione Lazio una norma che consentirà alla stessa, in forma diretta, di nominare dei Periti demaniali che potranno rivedere e correggere gli errori commessi. Questo importante intervento legislativo di riordino sarà il presupposto indispensabile per dare una concreta soluzione ad un problema, drammaticamente vissuto dalle famiglie, che si trascina da anni. Mentre ringraziamo il lavoro, a volte silenzioso ma molto efficace, svolto dai nostri consiglieri regionali del territorio e seguito con attenzione dal gruppo consiliare di Civitavecchia, vogliamo riconfermare che saremo vicini ai cittadini su questa difficile controversia”.