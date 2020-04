Il PD: “Focolai inevitabili, la Asl ha affrontato l’emergenza con competenza”

CIVITAVECCHIA – Dal Partito Democratico di Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Come accade nel resto del Mondo, i focolai del virus si accendono negli Ospedali e nelle Case di Cura. Questo ovviamente è successo anche nella nostra Asl e nel nostro Ospedale, dove comunque il Covid è stato isolato e dove dunque continuano ad essere garantiti i servizi di cura per chiunque stia male, in primis Terapia Intensiva e Chirurgia. Questo grazie al professionale e generoso lavoro svolto dai nostri operatori sanitari, ai quali va il nostro sentito ringraziamento, e dalla Asl tutta, alla cui dirigenza va dato atto di aver saputo affrontare con competenza un quadro complicato e del tutto nuovo, aggiornando costantemente le istituzioni locali e regionali. Siamo consapevoli delle difficoltà e delle tensioni affrontate da chi lavora nel nostro Nosocomio, i quali spesso si trovano in contesti del tutto nuovi che non intendiamo sottovalutare. Basti pensare alle navi da Crociera ed alla rsa Madonna del Rosario, situazioni difficili e mai affrontate prima, tenuti e mantenuti sotto controllo proprio grazie allo sforzo ed alla capacità di adattamento di chi è in prima linea. Non è un caso che, stando ai numeri forniti, i contagi nella nostra città stiano diminuendo. Questo lavoro rischia di essere vanificato, qualora si abbandoni l’unità di intenti e la responsabilità che oggi, in questo quadro particolare e generalizzato, il mondo delle istituzioni e della politica devono ai cittadini. Le polemiche strumentali, gli attacchi, l’irresponsabile condivisione ed uso di registrazioni audio che possano causare panico generalizzato ed ingiustificato, sono imperdonabili azioni nate talvolta per tornaconti particolari, ma che finiscono per colpire la nostra comunità. Oggi è necessario un lavoro di squadra per poter superare questo momento difficile, per questo richiamiamo al senso di responsabilità soprattutto Partiti e Movimenti affinché mettano da parte la cieca ricerca di consensi che rischia di mettere in pericolo tutti, in particolar modo chi, fuorviato da messaggi errati, non dovesse recarsi nelle strutture sanitarie in caso di bisogno”.

Partito Democratico Civitavecchia