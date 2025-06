Il PD di Civitavecchia risponde a Fratelli d’Italia: “Difendere il voto non è scorrettezza, è democrazia”

CIVITAVECCHIA – Da Enrico Luciani, Segretario del Circolo di Civitavecchia del Partito Democratico, in replica alle dichiarazioni di FdI riceviamo e pubblichiamo:

“Apprendiamo con stupore delle accuse rivolte al Sindaco da parte del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Le dichiarazioni diffuse in queste ore sono un tentativo maldestro di travisare il senso di un intervento che è stato, al contrario, un richiamo sobrio e doveroso all’esercizio di un diritto costituzionale.

Il Sindaco Marco Piendibene non ha espresso alcun indirizzo di voto, ma ha invitato i cittadini e le cittadine a fare ciò che la Costituzione indica come dovere civico: votare. L’articolo 48 della nostra Carta parla chiaro, e difendere questo principio – in un’epoca segnata dalla disaffezione crescente verso la politica – significa tutelare la democrazia.

La vera scorrettezza, semmai, sta nelle parole di chi oggi siede ai vertici delle istituzioni repubblicane e invita esplicitamente a non andare a votare o a non ritirare la scheda. In un momento storico in cui l’astensionismo ha raggiunto livelli allarmanti, queste posizioni rappresentano un attacco frontale alla partecipazione democratica.

Il referendum è uno degli strumenti più alti di espressione popolare. Permette a ciascun cittadino e a ciascuna cittadina di esprimersi in modo diretto, senza intermediazioni, su temi fondamentali. Screditarne l’utilizzo, delegittimarne il valore o disincentivarne l’esercizio è un segnale preoccupante.

Se davvero Fratelli d’Italia ha a cuore la salute della nostra democrazia, allora dovrebbe chiedere l’abolizione del quorum referendario, non fare campagna per l’astensione. Se davvero si vuole rafforzare il rapporto tra cittadini e istituzioni, si investa nel potere diffuso, non in riforme che accentrano tutto nelle mani di un solo esecutivo.

Il Partito Democratico di Civitavecchia continuerà a difendere la Costituzione, a promuovere la partecipazione e a contrastare ogni tentativo – anche mascherato – di svuotare gli strumenti della democrazia”