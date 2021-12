Il PD Civitavecchia si prepara al congresso

CIVITAVECCHIA – Sabato 11 e domenica 12 dicembre, presso la sede del Partito Democratico di via Friuli a Campo dell’Oro, si terrà il congresso cittadino per l’elezione del Segretario di circolo e per il rinnovo del Comitato Direttivo.

Il calendario dei lavori congressuali è il seguente:

Sabato 11 dalle ore 10:00 presentazione delle candidature e delle liste a sostegno dei candidati a Segretario, illustrazione delle relazioni e conseguente dibattito congressuale fino ad esaurimento degli interventi;

Domenica 12 dalle ore 9:00 fino alle ore 19:00 votazione per l’elezione del Segretario di circolo riservata agli iscritti del 2021 secondo quanto previsto dal vigente Regolamento congressuale.

Tutti gli aventi diritto al voto, riportati nella lista dell’anagrafe congressuale, potranno votare esibendo un documento di identità.

Durante le operazioni di voto sarà osservato il distanziamento sociale è sarà obbligatorio munirsi di mascherina protettiva.