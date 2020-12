Il PD aderisce all’appello contro la nuova centrale di Tvn

CIVITAVECCHIA – Il Partito Democratico di Civitavecchia intende sottoscrivere l’appello promosso, fra gli altri, da Friday for Future diretto a fermare la nuova centrale di Torre Valdaliga Nord.

“Aderiamo con piena convinzione – afferma il Segretario cittadino Stefano Giannini – avendo già coinvolto parlamentari e consiglieri regionali del PD e non solo, in una azione volta a scongiurare il ricorso a combustibili fossili; abbiamo del resto a suo tempo presentato numerose obiezioni in sede di presentazione del progetto Enel, che comprometterà – qualora fosse realizzato – il nostro territorio per altri decenni. Riteniamo che la vicenda non sia affatto chiusa, c’è una battaglia da portare avanti e non ci tiriamo, né ci tireremo, indietro”.