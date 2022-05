Il PD accusa l’Amministrazione Tedesco: “Persi 4,5 milioni di finanziamenti per l’edilizia residenziale”

CIVITAVECCHIA – “Aver smarrito, per sciatteria ed incompetenza, quattro milioni e mezzo di euro di finanziamenti, su fondi per l’Edilizia Residenziale Pubblica, immediatamente disponibili, per alleviare le sofferenze e le ansie di chi non ha un tetto sulla testa e fatica a trovarlo è qualcosa che davvero merita di essere stigmatizzato”.

Così in una nota il Gruppo consiliare del Partito democratico, che critica duramente l’operato dell’Amministrazione, accusata senza mezzi termini di “inadeguatezza”.

“Non vi è alcuna giustificazione – prosegue la nota del PD – Sarebbe stato sufficiente corrispondere alle sollecitazioni pervenute persino dalla Regione e presentare un progetto cantierabile per poter disporre di fondi che da anni sono nella disponibilità della città. Il Partito Democratico e il Gruppo consiliare non nascondono la propria indignazione. Governare significa assumersi le proprie responsabilità e soprattutto dare sempre priorità all’interesse collettivo. Sono ormai troppe le situazioni nelle quali, con i propri comportamenti o talvolta con i propri silenzi o manifestazioni di insufficiente competenza, si è arrecato un danno alla città. Forse sarebbe consigliabile che nell’interesse di tutti l’attuale compagine amministrativa prendesse ragione di questo e ne traesse le naturali e logiche conseguenze”.