Il parco Martiri delle Foibe sarà il primo parco cardio-protetto a Santa Marinella

SANTA MARINELLA – Il Parco pubblico Martiri delle Foibe di via Lazio, sarà presto il primo parco cardio-protetto del Comune di Santa Marinella, perché dotato di un DAE, il dispositivo medico che consente di effettuare la defibrillazione cardiaca in caso di emergenza.

La donazione è frutto della raccolta fondi che si è svolta domenica sera durante la cena sociale, organizzata su iniziativa dei consiglieri Alessio Rosa e Alessio Manuelli, in collaborazione con l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio, curatore del programma Estate Solidale.

Alla serata di beneficienza erano presenti il sindaco Pietro Tidei e l’assessore Gino Vinaccia, oltre a numerosi cittadini e turisti che hanno partecipato con generosità alla cena preparata dal gruppo locale di cacciatori “Vikinghi”, guidati dal presidente Silvano Fantozzi.

“Ringraziamo tutti gli intervenuti che con spirito di solidarietà e profondo senso civico hanno consentito di raggiungere la quota che permetterà di acquistare il defibrillatore- ha commentato il sindaco Tidei- Sono piccoli passi che aiuteranno a realizzare un progetto più ampio che vedrà la nostra città essere tra i primi Comuni del territorio ad essere Cardio protetta.

La solidarietà è lo scopo di questa manifestazione, che ogni anno attira sempre più gente e pone attenzione verso i diversamente abili e alle loro attitudini. L’estate santamarinellese è da poco iniziata e tanti sono gli appuntamenti che sono in programma per intrattenere cittadini e villeggianti”, ha concluso Tidei.

Entusiasti per la riuscita della cena solidale e della raccolta fondi i due consiglieri Alessio Rosa e Alessio Manuelli, promotori dell’iniziativa e del progetto di una città cardio-protetta.

“Ringraziamo il sindaco Tidei e l’assessore D’Emilio che hanno sostenuto l’iniziativa, a cui teniamo particolarmente, nella convinzione che sia importantissimo dotare la nostra città di questi dispositivi salvavita. Oggi in Italia sempre più Comuni si dotano di DAE e pensiamo che si tratti di un grande servizio utile a tutta la comunità, un aiuto concreto per la tutela della salute di ognuno di noi”, hanno affermato Rosa e Manuelli

Altrettanto entusiasta per il successo dell’Estate Solidale è l’assessore D’Emilio.

“Felice di aver contributo a questa iniziativa, che spero sia solo una delle tante per raggiungere l’obiettivo di una città cardio-protetta- ha detto l’assessore-Inoltre esprimo personale soddisfazione nel vedere il parco Martiri delle Foibe sempre pieno di gente ognisera.Il programma Estate Solidale prosegue e prevede molti appuntamenti. Martedì 16 spettacolo di cabaret con Carmine Faraco e mercoledì 18 musica anni ’80 e ’90 con Dj Set. Voglio ringraziare il Presidente Maurizio Poleggi e l’associazione Stella Polare APS per la preziosa collaborazione”, ha spiegato D’Emilio, entrando nel merito del cartellone estivo. La partecipazione alle iniziative è sempre gratuita e aperta a tutti.