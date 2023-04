CIVITAVECCHIA – Il Nucleo Sommozzatori Santa Marinella solidale con la società Centumcellae e il suo allenatore Daniele Simeoni.

“Anche a noi della protezione civile di Santa Marinella – spiegano – è capitato di essere fatti fuori dallo stadio del Nuoto, dopo anni di collaborazione gratuita. Noi eravamo persino disposti a pagare per fare un corso da bagnini a 50 studenti civitavecchiesi. Purtroppo, come tutti sanno, siamo stati esclusi dal Pala Galli per motivi legati alla Fin. Dai comunicati della Nc leggiamo invece che la società ospita tornei ed eventi di qualunque tipo a pagamento. Citiamo il comunicato: “Per fare ciò, concede spazi acqua alle Società Locali e non, al Comitato Regionale, alla Uisp, e a tante realtà che ruotano intorno al mondo delle piscine (tutti tutti paganti)”. Non si capisce quindi perché hanno rifiutato di affittarci la loro vasca. La cosa che a noi della Protezione Civile di Santa Marinella dispiace è che la società civitavecchiese non capisce che con questo atteggiamento a rimetterci non sono i dirigenti della protezione civile o i dirigenti della Centumcellae ma solamente i ragazzi civitavecchiesi. Gli stessi che sono rimasti fuori dalla piscina per gli allenamenti o per i corsi da bagnino. L’amministrazione comunale di Civitavecchia e il delegato allo sport Iacomelli intervengano in favore di questi ragazzi”.