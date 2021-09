Il M5S incontra il Presidente dell’AdSP Musolino

CIVITAVECCHIA – Il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle di Civitavecchia, insieme al suo rappresentante regionale Devid Porrello, ha chiesto ed ottenuto un incontro con il Presidente di AdSP, Pino Musolino. Lo scopo dell’incontro era capire quali progetti sarebbero stati presentati per i finanziamenti del PNRR vista la scadenza dell’8 ottobre.

“In particolare – riferiscono dal Movimento – ci interessava capire se questi progetti avessero finalmente ottemperato alle prescrizioni ambientali del porto che la città aspetta ormai da 25 anni e per le quali la passata amministrazione, a guida 5 stelle, aveva aperto un tavolo di confronto con il Ministero dell’Ambiente. Il Presidente ci ha illustrato sia le idee progettuali che presenteranno entro l’8 ottobre per il PNRR, sia quelle finanziate con altri fondi statali. Possiamo sicuramente affermare che le premesse sono promettenti, infatti con questi progetti, oltre ad andare verso il soddisfacimento delle prescrizioni si lavorerà per rendere il porto, nel suo complesso, efficiente e sostenibile da un punto di vista ambientale. Si sono affrontati anche argomenti meno piacevoli come le criticità di bilancio per le quali tutto il porto sta soffrendo e per le quali si sta tentando con ogni mezzo di porre rimedio. Come movimento ci stiamo adoperando affinché le necessità espresse dal Presidente vengano soddisfatte dai ministeri competenti. Il porto rappresenta un polo economico troppo importante per la nostra comunità e tutti dobbiamo sforzarci per dare un contributo affinché si possa ripartire in maniera serena per tutti”.