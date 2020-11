Il Gruppo PD: “Blocchiamo lo smantellamento del Fondo Ranalli”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare del Partito Democratico riceviamo e pubblichiamo:

“Sei anni fa, presso la scuola “Cesare Laurenti” fu inaugurato il “Fondo Giovanni Ranalli” che raccoglie l’importantissima eredità del patrimonio librario e artistico lasciata dal Senatore a disposizione della Città. Si tratta di una biblioteca di oltre duemila libri, tra cui figurano anche tomi restaurati di grande pregio, una collezione di quadri di importanti artisti oltre ad alcuni preziosi manufatti che complessivamente occupano tre aule della suddetta scuola di via XVI Settembre.

Ad occuparsi della divulgazione culturale del messaggio che il Senatore Ranalli, della promozione di iniziative e di progetti mirati alla conoscenza di questo patrimonio è stata l’Associazione di volontariato “Amici del Fondo Ranalli-ODV” di Civitavecchia.

L’Associazione in questi anni ha onorato la memoria del caro Giovanni nell’indirizzo che egli stesso aveva lasciato nelle sue volontà testamentarie, nella sinergia tra scuola, istruzione, cultura e senso di appartenenza al territorio.

Oggi purtroppo ci troviamo a lanciare un appello per uno stato di cose che mai avremmo voluto si presentasse: blocchiamo lo smantellamento del Fondo che purtroppo è già in atto a seguito delle esigenze didattiche della scuola che ha richiesto l’uso di una parte dei locali già assegnati al Fondo. I danni che potrebbero derivare da una situazione contingente di sgombero sarebbero insopportabili sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista etico nei confronti di una persona che ha donato alla nostra città un patrimonio davvero inestimabile.

Speriamo che la Direzione Didattica competente riveda la sua decisione e che non si proceda ad un trasferimento presso altra sede che risulterebbe oltremodo rischioso per danni e dispersioni che sarebbe purtroppo inevitabili.

Chiamiamo in causa anche l’Amministrazione Comunale per adoperarsi a difesa del Fondo Ranalli nella sua collocazione naturale anche nel rispetto della volontà di chi ha donato alla propria città un tale lascito”.

Gruppo consiliare del Partito Democratico