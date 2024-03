Il gruppo consiliare PD, interrogazione urgente al Sindaco per il parcheggio di Viale della Vittoria

Il Gruppo consiliare del Partito Democratico presenta un’interrogazione urgente al sindaco Ernesto Tedesco sullo stato del parcheggio a viale della Vittoria, interdetto da alcuni giorni per la caduta di intonaco dal muro, in considerazione anche dell’importanza per i residenti essendo uno dei pochi parcheggi disponibili in zona:

“Premesso che, ormai da diversi giorni, l’area del parcheggio in oggetto è stata quasi interamente interdetta al traffico degli autoveicoli a seguito della caduta di alcuni pezzi di intonaco;

tenuto conto che tale area rappresenta praticamente l’unico parcheggio disponibile per quella zona e che l’impossibilità a poterne usufruire rappresenta, in particolare per i residenti, un grande disagio specialmente per gli anziani e per i portatori di impedimenti motori;

considerato che l’interdizione di cui sopra non è stata accompagnata da alcun cartello né diversa comunicazione che rendesse noti i tempi di ripristino della fruibilità.

Per quanto sopra si chiede al Sindaco:

a chi spetta la competenza di effettuare i lavori presso il muro che costeggia il parcheggio in tutta la sua lunghezza;

di intervenire celermente qualora la competenza fosse a carico del Comune ovvero sollecitare altri soggetti (RFI) a cui spetta l’onere dell’intervento;

in caso di ulteriori ritardi, non escludere la possibilità di intervenire in danno, data l’urgenza sopra descritta, per poi rivalersi sul soggetto a cui spetta l’onere dell’intervento”