Il Gruppo consiliare del M5S fa il bilancio dei due anni di opposizione

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare del M5S riceviamo e pubblichiamo:

“Sono trascorsi quasi due anni da quando siamo consiglieri per il Movimento Cinque Stelle in opposizione alla maggioranza Tedesco.

Quando si tirano le somme si ha sempre la sensazione di non fare mai abbastanza, ma grazie al fondamentale supporto quotidiano da parte dei membri dell’ex amministrazione Cozzolino e dei nostri attivisti possiamo dire, fatti alla mano, di aver esercitato il ruolo che ci è stato affidato al massimo delle nostre potenzialità.

Abbiamo portato all’attenzione del Consiglio comunale questioni importanti che hanno ricevuto l’approvazione come la contrarietà a nuovi impianti a gas sul nostro territorio, diversi atti sugli usi civici, la promozione di un corridoio commerciale portuale Tirreno-Adriatico, l’adesione alla campagna plastic free, la celebrazione di matrimoni in sedi esterne al comune e tante altre questioni sono ancora da discutere.

Siamo intervenuti su tutte le questioni poste dalla maggioranza in Consiglio comunale, entrando sempre nel merito ed evitando ad esempio spese inutili per un Sovrintendente del Traiano o per i parcheggi gratuiti per i consiglieri comunali in piena pandemia. Abbiamo incalzato la maggioranza a realizzare il parco Saraudi, che aveva soldi e progetto pronto, purtroppo senza successo e ancora oggi la città ha sotto i propri occhi quell’area abbandonata da trent’anni.

Abbiamo presentato circa 50 richieste di accesso agli atti, praticamente una ogni due settimane, soprattutto per vigilare sulla gestione dei servizi ai cittadini come la raccolta differenziata ed i servizi affidati alla partecipata, ma anche su permessi a costruire rilasciati che meritavano approfondimenti.

Operiamo ogni giorno convinti che il ruolo dell’opposizione non sia quello di contestare ogni cosa a prescindere, ma piuttosto quello di mettere in luce le contraddizioni della maggioranza e le azioni che possono pregiudicare la nostra città, mentre non abbiamo mai avuto problemi a sostenere provvedimenti buoni anche se purtroppo ne abbiamo visti pochi in questi due anni di scarsa amministrazione Tedesco, perciò continueremo nei prossimi anni come il primo giorno a non lasciare un attimo di tregua nell’interesse del bene pubblico”.

Gruppo consiliare M5S

Daniela Lucernoni

Enzo D’Antò

Alessandra Lecis