Il Forum Porto Servizi e Logistica esprime la propria solidarietà ai lavoratori della G.T.C

CIVITAVECCHIA – Dal Forum Porto Servizi e Logistica riceviamo e pubblichiamo:

“In questo momento difficile per l’intero comparto porto, vogliamo esprimere la nostra solidarietà rispondendo ai lavoratori della G. T. C..

Riteniamo questo non possa essere il destino di una società storica locale/portuale la quale, in questi anni, ha permesso a molte altre società di emergere, per l’appunto, grazie alla professionalità dei gruisti che oggi vedono la loro azienda in difficoltà. Non lasceremo soli i lavoratori e le loro famiglie.

Intendiamo attivarci immediatamente per far si che vengano mantenuti gli standard occupazionali della società, ritenendo quindi doverosa è indispensabile di tutte le parti chiamate in causa, in particolar modo Adsp,Traiana e Gtc stessa. In tal senso saremo vicini alle sigle sindacali impegnate in questa vertenza interpellando, se necessario, le istituzioni superiori a partire dalla Regione Lazio, qualora non venga trovato un accordo risolutivo che scongiuri una grave crisi occupazionale”.

Forum Porto Servizi e Logistica