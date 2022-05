Il Forum PD Porto lancia il contratto d’area

CIVITAVECCHIA – Dal Forum PD Porto Servizi e Logistica riceviamo e pubblichiamo:

“La sfida che abbiamo davanti è senz’altro la più importante nell’ultimo decennio per il nostro territorio, dopo una pandemia che ha messo in ginocchio l’intero cluster Portuale. Crediamo che la possibilità di elaborare un Contratto D’area possa essere un’opportunità unica e va colta grazie anche agli importanti investimenti come il PNRR e la nuova programmazione Europea, mirati allo sviluppo di Aree produttive e infrastrutture strategiche come il Nostro Porto.

Come Forum del PD vicini al lavoro Portuale , siamo fortemente convinti nella necessità di efficentare al meglio l’area interessata allo sviluppo industriale ed abbiamo trovato nella possibilità di questo strumento una forma corretta

Nel dettaglio Il contratto d’area E’ lo strumento operativo – concordato tra le amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati – funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all’attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova e buona occupazione attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati da validità tecnica, economica e finanziaria, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli.

Noi ci siamo”.

Forum PD Porto Servizi e Logistica