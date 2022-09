Il Forum PD: “Chiediamo garanzie per i lavoratori Pas”

CIVITAVECCHIA – Il Forum PD Servizi e Logistica chiede ad AdSP garanzie sul futuro dei lavoratori Pas.

“Pur apprezzando l’intervento dello scorso anno – si legge in una nota stampa – avvenuto per salvare il bilancio della Società, dobbiamo purtroppo segnalare che da più parti ci viene rappresentato una criticità sulla società che oggi svolge tale attività. Come Forum vorremmo essere rassicurati sulla progettazione della partecipata e, soprattutto, sulle prospettive future dei 62 lavoratori effettivi e dei 2 impiegati amministrativi che oggi prestano lavoro per la stessa. Chiediamo inoltre che si faccia tutto il possibile per definire al meglio il futuro di questa attività lavorativa, così importante per il lavoro di sicurezza che svolge all’interno dello Scalo. Inoltre la società in house, stando a quanto riferito anche dalle associazioni sindacali, si trova organicamente con numeri ridimensionati sulla pianta organica, quindi auspichiamo che vengano assunti tutti i lavoratori presenti con contratti precari. Come Forum riteniamo che il lavoro precario vada superato e se ci sono situazioni che permettono una stabilità occupazionale unita ad un miglioramento del servizio che questo avvenga”.