Il Forum del Porto a sostegno dei dipendenti della PAS: “La politica raccolga il loro appello”

CIVITAVECCHIA – Il Forum PD del Porto a sostegno dei dipendenti della PAS. “Esprimiamo la nostra vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici della Port Autority Security e crediamo che i vertici dell’Adsp debbano fare una più attenta riflessione sugli sviluppi che determineranno il futuro della Società in House – si legge in una nota del Forum – L’appello che lanciano gli stessi è chiaro, vogliono scongiurare un ritorno al servizio in gestione ai privati (vista l’attuale situazione del settore) chiedendo una più fattiva collaborazione con l’attuale Governance. Un appello che condividiamo perché noi continuiamo a rimanere fermi sul concetto che il futuro del Porto parta dal lavoro buono e auspichiamo che il Presidente sappia cogliere gli elementi di positività che oggi questi lavoratori rappresentano”.