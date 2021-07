Il delegato alla Casa Oliveri: “Un anno di lavoro, ecco i risultati”

CIVITAVECCHIA – “Un anno dopo il conferimento della mia delega alle problematiche della casa, è il momento di tirare un primo bilancio. In questi mesi siamo riusciti a sbloccare i lavori (fermi da tre anni) su tre appartamenti in viale Guido Baccelli, abbiamo concluso la messa in sicurezza di un terrazzo in via Santa Barbara, l’impermeabilizzazione di un terrazzo in via Galvani (zona Fiumaretta). A Campo dell’Oro è stato perfezionato il montaggio di un montacarichi e si è provveduto alla disinfestazione di un palazzo. Segnalo ancora lo sblocco dei lavori su due appartamenti in via Lepanto 5, il recupero di cinque appartamenti da riqualificare per il patrimonio comunale, la sistemazione di un impianto elettrico in viale Etruria. Si tratta di un lavoro sui problemi quotidiani dei nostri concittadini, i cui risultati debbo condividere con il Sindaco, che ringrazio per la fiducia dimostrata, e con il gruppo consiliare e il coordinatore della Lega. Rimango a disposizione dei cittadini qualora avessero bisogno del mio aiuto”. Questo quanto dichiara il delegato del Sindaco alle problematiche della casa, Juri Oliveri.