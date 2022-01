Il Consiglio comunale conferisce all’unanimità la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

CIVITAVECCHIA – Nella giornata odierna il Consiglio Comunale, dando seguito al voto espresso il 4 ottobre scorso, ha approvato in via definitiva il conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre. Provvedimento salutato con grande soddisfazione dall’ANPI cittadina: “Un momento storico di fondamentale importanza per la nostra Città, sugellato dal voto unanime di tutti i consiglieri presenti in aula. Civitavecchia dimostra ancora una volta la propria vocazione democratica e antifascista, riconoscendo il giusto tributo ad una delle personalità più importanti del nostro Paese. Ringraziamo l’Amministrazione comunale e i consiglieri che, sin dall’inizio, hanno sostenuto con convinzione l’iniziativa promossa dalle centinaia di cittadini che hanno aderito alla raccolta di firme promossa dalla nostra Sezione”.