Il consigliere Marino: “Finalmente approvata la legge Salvamare”

CIVITAVECCHIA – Il consigliere della Lega Pasquale Marino informa che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 10 giugno 2022 n.134 la tanto attesa legge “Salvamare” di 16 articoli. Si tratta della legge 17 maggio 2022 n 60 recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne per la promozione dell’economia circolare.

Le principali norme sono:

1. gestione dei rifiuti accidentalmente pescati

2. campagne di pulizia

3. gestione delle biomasse vegetali spiaggiate compreso il trattamento delle alghe

4. raccolta dei rifiuti galleggianti sui fiumi

5. monitoraggio e controllo dell’ambiente marino

6. campagne educative

7. riconoscimento dei material di ridotto impatto ambientale

8. disciplina degli impianti di desalinizzazione

“La legge – spiega Marino – diventerà esecutiva dopo l’emanazioni dei decreti attuativi che saranno emanati entro sei mesi dal Mite e che riguardano principalmente i criteri per cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti accidentalmente pescati e di quelli volontariamente raccolti e finalmente anche il decreto interministeriale previsto dall’art. 111 della d.lgs 152/2006 – norme in materia ambientale e relative agli impianti acquacoltura e piscicoltura. Per salvare il mare dalla plastica e dall’inquinamento la normativa prevede il coinvolgimento di ministeri, enti, associazioni, pescatori, scuole. Ad esempio: Comuni costieri, Capitanerie di porto-Guardia costiera, Adsp (autorità di sistema portuale), Arera (autorità regolazione energia reti e ambiente), comandanti di navi mercantili, diportisti, gestori aree marine protette, imprenditori ittici, pescatori motopesca, pescatori sportivi, associazioni di attività subacquee, autorità di bacino delle acque interne (fiumi e laghi)”.