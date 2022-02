Il consigliere Boschini. “Decolla il servizio di Trasporto e sostegno gratuito per anziani”

CIVITAVECCHIA – Incontro al Comune per diffondere il servizio di Pronto intervento “Trasporto e sostegno”, gratuito e rivolto agli anziani fragili. Il consigliere delegato alla Sanità Massimo Boschini ha invitato gli organizzatori del servizio ad un confronto con alcune realtà associative della terza età a Palazzo del Pincio.

Come spiega il consigliere Boschini, “Durante il confronto, è stato possibile illustrare finalità e funzionamento del servizio, che consente a cittadini non autosufficienti e senza rete familiare, che siano in situazione di difficoltà di spostamento, di avere supporto nell’accompagnamento per visite mediche di base, presso congiunti ricoverati, per la spesa o l’acquisto di farmaci ed altri bisogni. È importante che la notizia dell’esistenza di questa possibilità raggiunga più persone possibili, ma già nei primi giorni dall’attivazione del servizio, mezzi e personale di Aga e Alicenova si sono mossi per i primi interventi. Ringrazio perciò l’Assessore Cinzia Napoli e il Presidente del consiglio comunale Emanuela Mari, perché di questa iniziativa di sentiva il bisogno. È tuttavia anche importante far comprendere alla cittadinanza che i servizi, completamente gratuiti, vanno prenotati con largo anticipo, in quanto il numero di possibili uscite è limitato”.

Per informazioni si può telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, al 333 4980845.