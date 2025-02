Il Centro per l’Impiego torna a Civitavecchia: più servizi per chi cerca lavoro

CIVITAVECCHIA – Con l’approvazione della Proposta di Delibera n. 20 del 03/02/2025, il Comune di Civitavecchia ha formalizzato il ritorno del Centro per l’Impiego in città, dopo anni di collocazione a Tarquinia. Questo atto segna un passo concreto verso il potenziamento della rete di servizi per il lavoro, offrendo nuove opportunità a giovani, disoccupati e a chi cerca un’occupazione nel nostro territorio.

Il trasferimento, reso possibile grazie agli indirizzi espressi nell’atto amministrativo, rientra in un più ampio piano di valorizzazione delle risorse locali e di miglioramento dell’accesso ai servizi per il lavoro. La presenza del Centro per l’Impiego a Civitavecchia rappresenta un tassello fondamentale per il rilancio dell’occupazione e la creazione di un sistema più efficiente e vicino ai cittadini.

L’Assessore al Lavoro del Comune di Civitavecchia, Piero Alessi, ha commentato con soddisfazione il risultato raggiunto: “Si tratta di un passo atteso e necessario. Il ritorno del Centro per l’Impiego in città consentirà di rafforzare la rete dei servizi per il lavoro e di offrire un supporto più diretto ai cittadini.”

Con questo provvedimento, il Comune di Civitavecchia ribadisce il suo impegno nel favorire la crescita occupazionale e lo sviluppo di politiche attive del lavoro, rispondendo concretamente alle esigenze della comunità.