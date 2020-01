CIVITAVECCHIA – Il Centro per l’Impiego resterà a Civitavecchia. La notizia emerge a valle dell’incontro che gli Assessori al Patrimonio Emanuela Di Paolo e al Lavoro Claudia Pescatori hanno avuto in Regione Lazio, per discutere del futuro della struttura di via Lepanto.

La Regione Lazio ha nell’occasione assicurato, davanti alle richieste delle rappresentanti dell’Amministrazione comunale, la sua volontà di mantenere il servizio a Civitavecchia ed anzi di investire per adeguarlo e renderlo più funzionale all’utenza. La stessa Regione ha comunque chiesto di trasferire presso altra sede l’attività del Centro per l’impiego, e il Comune si è offerto a lavorare ad una alternativa a breve.

Spiega l’Assessore Di Paolo. “Esprimo soddisfazione per l’esito della riunione. Come noto la salubrità dell’ambiente di lavoro spetta alla Regione e le problematiche connesse non possono di certo essere imputate al Comune, che si è fatto nel tempo carico delle spese di locazione. Stiamo comunque cercando la nuova sede e nel contempo mantenendo con la proprietà dell’immobile un dialogo aperto per evitare contenziosi che sarebbero negativi per tutte le parti in causa. Con il coinvolgimento degli uffici, contiamo di mettere in campo una soluzione complessiva proficua”. Aggiunge l’Assessore Pescatori: “Continuiamo ad operare nell’ottica di salvaguardare i lavoratori e di garantire i servizi che favoriscono le politiche attive del lavoro”.