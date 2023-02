Iarlori: “Una vittoria storica per Fratelli d’Italia”

CIVITAVECCHIA – Dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Dopo dieci anni di malgoverno della giunta Zingaretti targata PD e M5S il centrodestra torna a guidare la Regione Lazio con Francesco ROCCA Presidente. Fratelli d’Italia a Civitavecchia ha raggiunto il massimo storico di consensi arrivando al 33,5%, percentuale nettamente superiore al già straordinario risultato delle elezioni politiche di settembre 2022. Il centrodestra con Rocca Presidente supera il 53% dei consensi dimostrando di avere la maggioranza assoluta tra gli elettori civitavecchiesi, che hanno premiato la proposta politica più credibile e l’unica che potesse garantire discontinuità e cambiamento, restituendo speranza alla nostra Regione. Un trionfo per Fratelli d’Italia e per tutto il centrodestra. La nostra candidata Emanuela MARI, unica candidata di Civitavecchia nella lista di Fratelli d’Italia, è stata eletta eletta in consiglio regionale con oltre 16000 preferenze!!! Soltanto in provincia la nostra Emanuela ha ottenuto oltre 9700 preferenze risultando la donna più votata nei 120 Comuni della Provincia! Particolarmente significativo il risultato di Civitavecchia con ben 1746 preferenze Emanuela Mari è risultata di gran lungo la più votata in assoluto nella nostra Città. Un risultato straordinario, storico, del quale siamo felici ed orgogliosi, con Emanuela Mari primo consigliere regionale di centrodestra di Civitavecchia eletto: mai prima d’ora la Destra civitavecchiese era riuscita a far eleggere un proprio esponente da quando si vota per il consiglio regionale del Lazio! Grazie di cuore a tutti i militanti, simpatizzanti ed amici che si sono impegnati con la grinta e la passione di sempre in questa breve ma intensa campagna elettorale, grazie a ciascun elettore che ha votato Fratelli d’Italia. Un ringraziamento particolare all’onorevole Andrea Volpi ed a Giovanni Quarzo, da sempre vicini alla nostra comunità militante e nostro punto di riferimento. Emanuela Mari, esponente del circolo “Giorgio Almirante” di Civitavecchia, rappresenterà al meglio il nostro territorio in consiglio regionale dai banchi della maggioranza, sostenendo la nuova giunta che sarà presieduta dal Presidente Francesco Rocca.

A nome di Fratelli d’Italia di Civitavecchia esprimo grande soddisfazione per lo strepitoso risultato del nostro Partito e mi congratulo con tutti i consiglieri regionali eletti nelle fila di Fratelli e, in particolare, con la nostra neo-consigliera regionale Emanuela Mari, formulando i più sinceri auguri di buon lavoro”.

Paolo Iarlori – Coordinatore di Fratelli d’Italia Civitavecchia