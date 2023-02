I Sindacati stoppano l’Authority: “Nessuna revisione delle retribuzioni dei dipendenti”

CIVITAVECCHIA – Presa di posizione unitaria da parte di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Mare sulla decisione assunta dal Comitato di Gestione di AdSP in merito alla situazione creatasi in seguito alle osservazioni del Ministero dei Trasporti (MIT) su alcuni articoli dell’accordo di II livello per il personale dipendente dell’Ente, sottoscritto lo scorso dicembre.

“Nel merito sulle perplessità sollevate in prima istanza dal MIT abbiamo dato puntualmente riscontro all’ADSP e successivamente il Presidente Musolino al Ministero vigilante – si legge in una nota condivisa – In pratica si rassicurava il MIT sulla correttezza dell’accordo di 2 livello che ha tenuto conto dei diritti acquisiti e le condizioni di miglior favore frutto di accordi in linea con il CCNL dei Porti, con il Protocollo d’’intesa con Assoporti e la legge 84/94 e che risalgono ad oltre 12 anni di vigenza. Pertanto, tali istituti costituiscono elementi consolidati e cristallizzati per i dipendenti delle ex Autorità portuali transitati nelle nuove AdSP e quindi non modificabili. Tale osservazione non è stata messa in discussione dal MIT come da nota del 16/02/2023, infatti si legge: “Elemento retributivo Consolidato”…sul punto si prende atto .. in merito alla natura che tale elemento è da intendersi quale elemento retributivo Ex A.P, nel quale sono confluiti istituti frutto di precedenti contrattazioni, che, nel venire definitivamente cristallizzati, al fine di garantire il mantenimento retributivo in essere, sono comunque da considerassi destinati al graduale esaurimento del personale in forza”. Nessuna richiesta quindi, di sospensione di tale elemento è stata mai avanzata dal Ministero di vigilanza, nonostante ciò, i Vertici di ADSP hanno ritenuto di sottoporre ulteriormente all’approvazione del Comitato di Gestione, che già si era espresso in data 30/12/2022 con la delibera n.65.12.2022, riaprendo di fatto una partita chiusa”.

“Alla luce di quanto sopra – conclude la nota – le scriventi OO.SS. manifestano comunque la propria contrarietà a qualsiasi azione che possa rimettere in discussione le retribuzioni dei dipendenti dell’Autorità, diversamente ci troverà costretti ad intraprendere le conseguenti azioni di lotta tra l’altro già condivise con tutto il personale dell’Adsp”.